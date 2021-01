Kvinner tilsette som T-baneførarar i Moskva

utenriks

Fleire kvinnelege førarar har byrja i dei nye stillingane sine, ifølgje ei fråsegn søndag frå kollektivsystemet i den russiske hovudstaden.

Inntil no har T-bane- og togførar stått på ei lang liste over yrke der kvinner ikkje kan tilsetjast i Russland. Systemet stammar frå Sovjet-tida, og grunngivinga har vore at yrka inneber tungt fysisk arbeid eller på andre måtar visstnok er helseskadelege for kvinner.

Yrkesforboda har fått mykje kritikk, og i fjor vedtok regjeringa å kutte talet på yrke på lista frå 456 til om lag 100.

I tillegg til at russiske kvinner no kan jobbe som førarar av tog og T-banar, vil dei mellom anna òg kunne søkje jobb i marinen i landet, ifølgje Moscow Times.

Framleis har likevel russiske kvinner lovforbod mot å jobbe som sveisar, flyreparatør og i brannvesenet.

(©NPK)