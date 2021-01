Mann arrestert for visstnok å ha drepe barna som hemn

utenriks

Gutane var tre, sju og åtte år gamle. Dei døydde 2. januar i delstaten Hidalgo. Då hadde den mistenkte ringd til far sin og fortalt kva han hadde gjort. Bestefaren til barna ringde til politiet.

Den mistenkte flykta til Sonora, men vart arrestert og frakta tilbake til Hidalgo der han blir sikta.

Bakgrunnen for saka skal vere at mannen hadde ein usemje med mora til barna og at han drap barna for å påføre henne stor smerte, heiter det i ei fråsegn frå politiet.

– Han drap sønene sine, visstnok som hemn mot kona, står det i fråsegna frå politiet.

(©NPK)