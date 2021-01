Medgrunnleggjaren til WikiLeaks framleis uroleg for Assange

utenriks

I ei fråsegn til Redaktionsnetzwerk Deutschland seier Domscheit-Berg at han er svært letta over at ein britisk dommar vedtok at Assange ikkje skal utleverast til USA. USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrot.

Domscheit-Berg beskriv likevel situasjonen til Assange som katastrofal. Den britiske dommaren la vekt på at det var fare for at Assange ville gjere sjølvmord ved ei utlevering. Domscheit-Berg seier dommaren bør sjå seg sjølv i spegelen og legg til at fengselsforholda i Storbritannia ikkje er noko betre.

Tyskaren var med på å starte WikiLeaks, og han var òg talspersonen til organisasjonen i ein periode. Han trekte seg likevel for ti år sidan på grunn av usemjer med Assange.

