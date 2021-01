utenriks

– Eg skal be utanriksministeren om å setje i gang dei relevante prosedyrane for å be om at den britiske regjeringa set fri Assange og at Mexico tilbyr han politisk asyl, sa Lopez Obrador på ein pressekonferanse måndag.

USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrot etter lekkasjen av tusenvis av hemmelegstempla amerikanske dokument for ti år sidan. Måndag vedtok ein britisk dommar at Assange ikkje skal utleverast til USA. Ho grunngav det med faren for sjølvmord.

