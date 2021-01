utenriks

Ein eldre person hadde vorte kremerte, og dei pårørande hadde søkt ly under eit nyoppført tak som kollapsa i kraftig regnvêr, opplyser politiet i Ghaziabad like utanfor New Delhi.

Redningsarbeidarar brukte fleire timar på å søkje gjennom bygningsmassen etter overlevande.

Ifølgje lokale medium vart 38 personar redda ut. Minst 15 vart sende til sjukehus med skadar, melder nyheitsbyrået Press Trust of India.

Statsminister Narendra Modi sende søndag kveld sine kondolansar.

