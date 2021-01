Ny vaksine teken i bruk i Storbritannia

utenriks

Dette er den andre koronavaksinen som er godkjend for bruk i Storbritannia, og godkjenninga kom rett før nyttår.

Måndag vart den første dosen gitt til den 82 år gamle dialysepasienten Brian Pinker ved Oxford University Hospital. Han vart den første i verda som fekk denne vaksinen med unntak av dei som har delteke i testinga.

Pinker sa han var svært glad for å få vaksinen og at han no ser fram til å feire den 48. bryllaupsdagen sin seinare i år.

Enklare i utviklingsland

Koronavaksinen som er utvikla av selskapa Biontech og Pfizer, var den første som fekk nødgodkjenning i Storbritannia. Dette var òg den første godkjenninga av ein koronavaksine i eit vestleg land.

Vaksinen til AstraZeneca og Universitetet i Oxford har likevel nokre betydelege fordelar samanlikna med alternativa. Han treng ikkje ekstremt låge temperaturar ved lagring og transport, og han er derfor enklare å bruke for utviklingsland med avgrensa ressursar og varierande infrastruktur.

I tillegg til at han kan lagrast i vanleg kjøleskapstemperatur, er han òg billegare enn fleire av dei andre koronavaksinane.

Blir produsert i India

AstraZeneca/Oxford-vaksinen fekk i helga nødgodkjenning i India. Det indiske selskapet Serum Institute, den største vaksineprodusenten i verda, har inngått ein avtale om å produsere ein milliard dosar av vaksinen.

Dosane skal etter planen brukast både i India og andre utviklingsland. Også i Argentina er AstraZeneca/Oxford-vaksinen allereie godkjend for bruk.

Tidlege testresultat tydde på at den britiske vaksinen var litt mindre effektiv enn alternativa.

Ved ei tilfelle vart det likevel oppdaga at effektiviteten var betre for testpasientar som først fekk ein halv og deretter ein heil dose ein månad seinare. Produsenten meiner dei no har funne ei dosering som gjer koronavaksinen like effektiv som vaksinane til konkurrentane.