AFP: Rettssaka etter Brussel-terroren startar neste år

utenriks

Nyheitsbyrået viser til ei kjelde med innsikt i rettsprosessen.

Ein av dei tiltalte, Salah Abdeslam, var òg involvert i terrorangrepet i Paris året før. Rettssaka i Belgia startar etter at rettssaka i Frankrike er ferdig.

I 2019 vart det meldt at rettssaka skulle gå i 2020.

Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for bombeangrepet i Brussel 22. mars 2016. 32 personar mista livet og ytterlegare 340 vart såra då to sjølvmordsbombarar utløyste bomber på flyplassen i byen. Ein tredje ramma ein T-banestasjon kort tid seinare.

