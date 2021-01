Island vil endre landbruksavtale med EU

utenriks

Før jul varsla islendingane at dei meiner tollavtalen for landbruksprodukt bryt med EØS-avtalen, skriv Nationen. Landbruk er ikkje ein del av EØS, men avtalen seier at fjerning av handelshindringar skal skje «på gjensidig fordelaktig basis». Med omfattande import frå EU og lite eksport frå Island, meiner sistnemnde at vilkåret ikkje er oppfylt.

I tillegg mistar Island ein viktig eksportmarknad i EU etter at britane forlét unionen.

– Balansen avtalane var baserte på er forstyrra, og vi vil rette opp dette ved å be EU om ein gjennomgang av landbruksavtalen. Eg er overtydd om at det vil føre til ein betre balanse og dermed betre tene Islands interesser, seier utanriksminister Gudlaugur Thor Thordarson i ei pressemelding.

Også Noreg opplever aukande import og minskande eksport av landbruksprodukt, men det er ikkje aktuelt å reforhandle den norske landbruksavtalen med EU, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Storbritannias utgang av EU endrar ikkje avtalane Noreg har med EU om handel med landbruksvarer, slik dei er vedtekne av Stortinget, sa ho på Stortinget i november.

Noreg har likevel varsla ønske om å reforhandle fiskeriavtalen med EU i kjølvatnet av brexit.

