Lagnadsval for Biden i Georgia

utenriks

– Georgia, heile nasjonen ser mot dykk. Makta ligg bokstaveleg talt i dykkar hender, sa Biden på eit valkampmøte i Atlanta måndag.

Den påtroppande presidenten dreiv valkamp for dei to demokratane Raphael Warnock og Jon Ossoff, som har kjempa ein intens kamp for å vinne senatsvalet på tysdag.

Med siger i begge vala i Georgia vil Demokratane få eit knappast mogleg fleirtal i Senatet. Den nasjonale merksemda, og pengebruken i valkampen, har derfor vore langt større denne gongen enn det som er vanleg ved denne typen oppgjer.

– Siste sjanse

– Mykje står på spel i dette valet, sa avtroppande president Donald Trump då han måndag deltok på eit valkampmøte i byen Dalton i Georgia.

Presidenten brukte mykje av talen sin på å klage på utfallet av presidentvalet i november. Endå ein gong gjentok han udokumenterte skuldingar om valfusk og påstandar og at det eigentleg var han som vann valet.

– Biden skal ikkje få ta Det kvite hus, ropte Trump til ei jublande folkemengd, sjølv om presidentvalet for lengst er avgjort.

Men når det gjeld viktigheita av dei to senatsvala i Georgia, er Trump tilsynelatande samd med overmannen sin i presidentvalet. I Dalton åtvara han tilhengjarane om at vala er «siste sjanse til å redde det Amerika vi elskar».

Over 3 millionar menneske gav frå seg førehandsstemme før valdagen tysdag, noko som er ny rekord i Georgia. Det kan derfor gå fleire dagar før dei endelege resultata er klare.

Nye valomgangar

I vala i Georgia kjempar Warnock og Ossoff mot dei republikanske senatorane Kelly Loeffler og David Perdue.

Ingen av dei fekk meir enn 50 prosent av stemmene i kongressvalet som vart halde samtidig med presidentvalet 3. november. Det er grunnen til at det no blir halde nye valomgangar i Georgia.

Om korkje Loeffler eller Perdue blir attvalde, vil Republikanarane i praksis miste fleirtalet sitt i Senatet. Demokratane vil få kontroll over begge kammera i Kongressen, i tillegg til Det kvite hus.

Dette vil ha avgjerande betydning for Joe Biden når han skal prøve å gjennomføre den politiske kursendringa han har lova veljarane sine.

Lovendringar og budsjett må godkjennast både av Representanthuset og Senatet for å tre i kraft. Senatet må i tillegg godkjenne utnemningar av ministrar, dommarar og ei rekkje andre viktige offentlege tenestepersonar.

Tvinga til samarbeid

Bidens utfordringar i Kongressen er rett nok ikkje over sjølv om Demokratane skulle sikre seg fleirtalet i Senatet.

Spesielle prosedyrar og reglar i Senatet gjer at mange vedtak i realiteten krev heile 60 prosents fleirtal. Og skulle Demokratane få fleirtal, vil det vere så knapt som i det heile mogleg. Begge partia vil ha 50 senatorar, og avstemmingar vil bli avgjort med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme.

Uansett vil det derfor bli vanskeleg for Biden å få gjennomført dei mest ambisiøse planane sine om nye klimatiltak, styrkt offentleg helsetilbod, reform av innvandringspolitikken og økonomisk gjenreising etter koronapandemien.

Biden og Demokratane vil uansett bli tvinga til å samarbeide med Republikanarane – som nærast sette seg imot alle former for samarbeid då Barack Obama var president.

Lettare vil det likevel bli med siger i senatsvala i Georgia. Nokre vedtak vil det vere mogleg å få gjort òg med alminneleg fleirtal i Senatet.

Og beheld Republikanarane fleirtalet sitt, kan den mektige republikanske fleirtalsleiaren Mitch McConnell hindre at Demokratanes forslag i det heile kjem opp til debatt.

