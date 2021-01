Massevaksinasjonen i USA går saktare enn planlagt

utenriks

Berre 4,5 millionar dosar er så langt sette, viser tal frå USAs folkehelseinstitutt CDC, melder Reuters.

Målet var å vaksinere 20 millionar menneske ved nyttår.

New York-guvernør Andrew Cuomo har varsla bøter for sjukehus der vaksinasjonen går for sakte. I Florida har guvernør Ron DeSantis opplyst at sjukehus som vaksinerer folk raskt, vil få fleire vaksinedosar leverte.

USA har registrert over 350.000 koronarelaterte dødsfall, og over 20 millionar har fått påvist smitte, viser tal frå universitetssjukehuset Johns Hopkins.

(©NPK)