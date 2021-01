Medium: Den danske regjeringa strammar ytterlegare inn

utenriks

Jyllands-Posten, danske TV 2 og BT erfarer alle at regjeringa går inn for at det skal tillatast forsamlingar på opptil fem personar, ned frå ti personar i dag.

I tillegg vil kravet om avstand som bør haldast i daglegvarebutikkar, bli heva frå éin til to meter.

Berre apotek og daglegvarebutikkar får halde ope i Danmark under dei noverande restriksjonane.

Dei danske partileiarane har sidan klokka 11.30 vore i møte med helseminister Magnus Heunicke og justisminister Nick Hækkerup, begge frå regjeringspartiet Socialdemokratiet, om koronasituasjonen i landet.

(©NPK)