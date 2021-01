Singapore lèt politiet få tilgang til data frå smitteapp

utenriks

Bekymringar om personvernet bidrog til at det gjekk tregt å få folk til å byrje å bruke programmet, som kjem som ein app. Det hjelpte då styresmaktene i bystaten forsikra at systemet berre skulle brukast til smittesporing. Etter kvart har nesten 80 prosent teke løysinga i bruk.

Det kom derfor som eit sjokk då styresmaktene vedgjekk at politiet kan «skaffe seg alle data» – òg dei som kjem frå smittesporing – i samband med ei etterforsking. Utanriksminister Vivian Balakrishan sa seinare at han berre kjende til éi sak – ei drapssak – der dette hadde skjedd.

Human Rights Watch skuldar regjeringa for å undergrave retten til privatliv.

– Vedgåinga viser korleis regjeringa i det skjulte har utnytta pandemien til å auke overvakinga og kontrollen over befolkninga, seier HRWs visedirektør for Asia, Phil Robertson. Gruppa kritiserer jamleg Singapores styresmakter for å avgrense rettane til borgarane.

Frilansjournalist og aktivist Kirsten Han er skuffa, men ikkje overraska.

– Når ein ser på historia, kjendest det føreseieleg at dersom regjeringa kunne gjere dette, så ville ho gjere det.

