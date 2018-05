Nyhende

Med opninga over Trollstigen blir det no langt lettare å kome seg til Åndalsnes for strandarar.

Byggeleiar Kaj-Andre Døving i Statens Vegvesen fortel at det no er trygt å opne Trollstigen etter vinterstenginga.

- Isen vi har venta på, kom ned i dag. Det er no trygt å opne Trollstigen for sommarsesongen, fortel han.