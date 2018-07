Ønsker informasjon om zipline

Nyhende

Norplan As har på vegner av tiltakshavaren Explore Geiranger AS varsla oppstart av detaljregulering av zip-line, men naboar til planområdet og grunneigarar meiner fristen i ferietida er for knapp. Ein ønsker å vere til stades når det blir gjort synfaring i området.

Selskapet Explore Geiranger AS vil bygge løypestreng og Via Ferrata Planlegg ekstremopplevingar ved Flydalsjuvet Ein spanande Via Ferrata ved Flydalsjuvet og ein 700 meter lang «flygetur» på løypestreng attende til Norsk Fjordsenter. Det kan bli nye opplevingar i Geiranger neste år.

To alternativ

"Vi har bedt om at planområdet og begge de to alternativene til zip-line er tydelig inntegnet på kartet og at klatrestien/jernstien (Via Ferataen), saom er opplyst å være en del av en totalpakke, også blir tegnet inn på kartet. Dette for at vi skal kunne vurdere helheten i forkant av eventuelle innspill. Kartene vi mottok var i liten målestokk og kopiene av dårlig kvalitet", skriv Eystein Liavaag og Sigurd Liavaag i eit brev til Stranda kommune.

Opplevingsturisme

Stranda kommune tilrår oppstart av detaljregulering for zipline i Geiranger, men planen må ikkje kome i konflikt med bustadområdet på Berget, heiter det i eit brev til Nordplan AS.

Explore Geiranger har planar om å starte med opplevingsturisme i Geiranger. Konseptet deira er å guide turistar opp Flydalsjuvet gjennom ei klatrerute (via ferata). Nesten oppe ved utsiktspunktet til Flydalsjuvet skal turistane sendast ned med ei zipline som kryssar juvet i tre etappar. Ziplina er tenkt å ende like ovanfor Fjordsenteret.