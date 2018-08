Vil bygge på taket

Nyhende

Selskapet har eit eldre bygg med tidlegare daglegvarebutikk i 2. etasje med tilkomst frå Ringstadvegen. I 1. etasje er eit lager under gamlebygget med redusert takhøgd. I fortsettelsen av lageret er det bygd til eit nybygg for daglegvarebutikk medan gamlebygget er lokale for tenesteytande næringar med frisør og velværetilbod, går det fram av planomtalen, som er utarbeidd av Emdal Arkitekter / Ous & Emdal Bygg AS.

Stig Jarle Rødseth og Zejna Kezo eig ein halvdel kvar av selskapet Svingen AS. Oddmund Langlo eig ein del av området.

Ti leilegheiter

Det vert planlagt utbygging av ti nye leilegheiter. For kvar av bueiningane skal det vere 1,5 biloppstillingsplassar. Alle bustadane vil ha privat balkong med leveggar og takoverbygg. Balkongane vil ha gode soltilhøve og ha utsikt anten mot fjella innover Storfjorden, Strandadalen eller mot Strandafjellet.

Deler av taket over 2. etasje er tenkt som ein terrasse som bebuarane kan nytte i fellesskap.

Det vert plassert område for leikeplass på den mest solrike delen av tomta. Leikeplassen vil vere offentleg tilgjengeleg uteopphaldsareal for bebuarane og besøkande og verte universelt forma ut.

Regulering

Området er regulert til forretning, kontor og service. Spørsmålet om å kunne bygge bustader innanfor området vart drøfta av kommuneadministrasjonen seint i fjor, og ifølgje referatet «var semje om at

tiltaket innebar ein detaljregulering, sidan det ikkje var i tråd med områdeplan for Stranda. Det å bygge 10 leilegheiter innanfor areal avsett til forretning, kontor og service har administrasjonen vurdert til å gå utover hovudrammene i planen».

Ifølgje utgreiinga finst ingen reguleringsplan for området i dag. Tilgrensande planar er i nordaust reguleringsplan for Langlo, vedtatt i 1965 og i nordvest reguleringsplan for Langlo II, vedtatt i 1972. Innanfor denne planen ligg det eit ubygd område regulert til bustader. I plangrensa vil begge planane verte erstatta av reguleringsplan av gangfelt langs Langlovegen og Ødegårdsvegen som er under utarbeiding av kommunen, heiter det i saksdokumenta.