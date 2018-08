Rød fare for Veslemannen

Nyhende

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellpartiet reagerer hurtig med økning i bevegelse ved mye nedbør og snøsmelting, skriver NVE i en pressemelding.

Førebur evakuering Fylkesberedskapsrådet drøftar Mannen NVE har sendt ut oransje farevarsel ved det rasfarlege fjellpartiet Mannen i Rauma. Det blir gjort førebuingar for å evakuere bebuarane i området.

Til rødt

- Det har så langt i dag kommet bare 8,2 mm nedbør, og selv med relativt lite nedbør er bevegelsen omtrent tredoblet. På bakgrunn av varsel om kraftig regn fra i kveld og i natt hever NVE farenivået til rødt (ekstremt) farenivå, sier geolog i NVE, Gudrun Dreiås Majala.

Hastighetene i fjellet er nå om lag 60-100 mm/d i øvre del av fjellpartiet og uendret på rundt 2 mm/d i nedre del av Veslemannen.

- Sensitiviteten til nedbør er veldig stor, og i sommer har en reaksjon på nedbør kommet tidligere enn foregående år, da fjellet har reagert mest på høsten. Årsaken er høyere temperaturer og mindre frost i fjellet enn normalt, sier Majala.

Store bevegelser

- I tillegg er fjellpartiet mer ustabilt som følge av de store bevegelsene de seneste årene, fortsetter hun.

NVEs følger situasjonen kontinuerlig og er på stedet.

Politimesteren i Møre og Romsdal har sendt ut denne pressemeldinga:

Politiet satte opp sperringene like etter klokka 17 fredag 10. august, heter det i ei pressemelding fra Politimesteren i Møre og Romsdal.

- Beboere på gårdsbrukene Lyngheim og Rønningen i Rauma kommune er besluttet evakuert. Eierne av fritidsboliger på vestsiden av elva Rauma mellom Rønningen og Skjervaholen er varslet om beslutningen. Det innføres samtidig stopp i all togtrafikk på Raumabanen forbi det utsatte området, heter det i pressemeldinga fra politimsteren, som streker under at beslutningen er i samsvar med beredskapsplanen for Rauma kommune.

De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,3 m det siste året, og nedre delen 8 cm. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3 – det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen, skriver NVE.

Lørdag kl. 10

Det vil bli publisert dagsrapporter for bevegelsene her

Neste rapport kommer lørdag kl. 10.00. Det blir også organisert en pressebrief på møterom Romsdalshorn i Rauma kulturhus kl. 10.00. Politi, NVE og Rauma kommune vil være til stede.

NVE publiserer en statusoppdatering kl. 22.00 i kveld.