Mistenkeleggjering?

Nyhende

Den 27. september i år sendte Sunnmøringen innsynskrav på kalender til rådmann og ordførar i Stranda kommune, som ein del av Landslaget for Lokalaviser (LLA) sitt initativ for å synleggjere at kalenderinnsyn er viktig for ålmenta.

Som ein inkurie sendte Sunnmøringen i går torsdag innsynskrav til Stordal, Norddal, Sykkylven og Hornindal kommunar om kalenderinnsyn til rådmann og ordførar, for å sjå korleis desse kommunane handterer innsynskrav. Sykkylvsordførar Odd Jostein Drotninghaug sendte kalenderen etter ti timar. Dei andre venter vi på svar på.

I Stranda vart det opphavelege kravet svart på av rådmann Åse Elin Hole etter to dagar, godt innanfor offentleglova sine fråsegn om sakshandsaming «utan ugrunna opphald». I praksis betyr dette ein til tre virkedagar. Manglande svar innan den tid, er å sjå på som eit avslag - og kan klagast inn for Fylkesmannen.

Etter femten dagar ventetid på kalenderinnsyn til ordførar Jan Ove Tryggestad, klaga Sunnmøringen innsynskravet inn for Fylkesmannen - noko offentleglova gir fullt høve til. Etter tretti dagar ventetid, klaga vi nok ein gong til Fylkesmannen - om denne klagen faktisk er oversendt til klageinstans, er per no uklart.

Sunnmørsposten plukka opp saka frå offentleg postjournal, og ringde redaktøren for kommentar. Istaden for å innvilge eller avslå innsynskravet, står kravet om innsyn i kalendaren til ordførar framleis ubesvart. Og ordføraren uttaler til Sunnmørsposten at det blir gitt eit inntrykk av at ordføraren har noko å skjule i saka.

Det vil Sunnmøringen på det sterkaste avvise. Fakta i saka taler for seg sjølv: Eit legitimt innsynskrav har ikkje blitt tatt på alvor. Ei sakshandsaming på over ein månad på eit innsynskrav er fullstendig uakseptabelt. Det er kva Sunnmøringen påstår. Kva som står i kalendaren til ordføraren, kan ingen i Sunnmøringen utale seg om. Og det vil Sunnmøringen heller ikkje spekulere i. Sunnmøringen nyttar sin rett til å klage inn manglande innsyn for klageinstans, som er Fylkesmannen. Ikkje meir, og ikkje mindre.

Innsyn er ikkje noko ein ber om, det er noko ein krev - og det gjer Sunnmøringen med opne kort. Kva vi har gjort i dette innsynskravet, er like ettersporbart som kva vi har gjort i andre innsynskrav vi har fremja til kommunen. Etter fire år med argumentasjon frå dåverande journalist og no redaktør om kor viktig det er å sikre innsyn for ålmenta i samtalar både med administrasjon og politikarane i Stranda, er tålmodet til Sunnmøringen slutt. Om det er hard lut som skal til, så er det hard lut som blir brukt.

Ålmenta sitt innsyn i offentleg forvalting er det Sunnmøringen si oppgåve å garantere for, og det kan våre lesarar vere trygge på er ei oppgåve vi tek på alvor. Vi forventar at det alvoret òg går opp for politikarane.