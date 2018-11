Stolt over byggjepris

Nyhende

– Det er eit uttrykk for at vi har levert god kvalitet. Dette var eit stort betongarbeid med tusen lass betong, seier distriktssjef Vidar Hansen til Sunnmøringen.

Prestisjeprosjektet Ulstein Arena fekk nyleg Statens pris for byggkvalitet. Prisen er ei vidareføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

– Dette er eit av våre store og kompliserte prosjekt. Det var viktig for oss å få dette prosjektet, seier Vidar Hansen, som sjølv var med då prisen vart

delt ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i Oslo nyleg.

Mæland sa då at anlegget er resultat av planmessig arbeid med sentrumsutvikling i Ulsteinvik.

– Her meiner eg at juryen har komme fram til et mønsterverdig bygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i samband med prisutdelinga.

Vidar Hansen i Peab Nordang seier til Sunnmøringen at ein la stor vekt på å få lokale underleverandørar til prosjektet, og at det har vore eit godt samarbeid til alle sider.

– Korleis er det å leie eit så stort entreprenørselskap frå Stranda?

– I vår tid med gode kommunikasjonar er ikkje det noko problem. Til saman har vi 105 tilsette fordelt på hovudkontoret på Stranda og kontora i Ålesund og i Ulsteinvik, seier Hansen som meiner marknaden generelt har tatt seg kraftig opp.

Ulstein Arena er et nytt samlingsstad for idrett og aktivitet for alle bebuarane i Ulsteinvik. Det er bygget ein ny fleirbrukshall med idrettshall, klartre hall, bibliotek, tenestetorg, svømme- og badeanlegg.

Samla bruttoareal er 8.900 kvadratmeter, inkludert parkeringskjellar under idrettshallen.