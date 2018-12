Årets arrangør av miniturnering

Nyhende

Stranda IL Fotball vart kåra til årets miniturnering-arrangør under fotballgallaen til Sunnmøre Fotballkrets laurdag. Prisen er på kroner 5000.- og ein diplom.

Juryen sitt grunnlag for å kåre Stranda var: "Stranda arrangerte i år to miniturnering, først med 45 lag deretter med 41 lag. Totalt 550 gutter og jenter deltok disse to dagene. I tillegg til kampene arrangerte Stranda stafett mellom laga og hadde andre aktiviteter som fotballbowling, basket og hinderløype. De hadde også innmarsj og lagpresentasjon på den siste miniturneringen. Stranda fikk svært gode tilbakemeldinger fra evalueringen".

Stranda kommune var nominert til årets fotballkommune, men nådde ikkje opp. Her vann Sandøy kommune førsteprisen.

Bileta i denne saka er frå fotballturneringa som var på Mona stadion i slutten av september - og som de ser: Ungane hadde det svært kjekt, og lot seg ikkje stogge av eit ganske så vått vestlandsvêr.