Havila vil organisera og standardisera hamnene

Nyhende

Havila Kystruten ønsker seg organisering av hamnene langs kysten lik den som finst for lufthamnene som er eigd av Avinor.

– På same måte som for flyplassane, trengst det samordning og standardiserte løysingar for hamnene. Dette hastar å få på plass, me er alt kraftig på etterskot, seier direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten til nett.no.

Avinor har ansvar for dei 45 statleg eigde lufthamnene og flysikringstenesta for sivil og militær luftfart Noreg. Havila Kystruten meiner det er for tungvint å forhandla med 34 ulike hamner langs kysten og foreslår ein liknande eigarskapsstruktur for sjø.

Bakgrunnen for utspelet er at Havila Kystruten frå 2021 skal segla utsleppsfritt i verdsarvfjordane og i delar av kystruta frå 2021 ved ein kombinasjon av flytande naturgass (LNG) og batteri.

Då treng skipa å lada batteria. Havila opplyser at reiarlaget har endra plasseringa av ladepunktet for å passa løysinga som Bergen hamn har valt. Myrvoll ser ikkje bort frå at dei må ha fleire ladepunkt, og vil derfor ha hjelp frå styresmaktene for å finna standardiserte løysingar.

– Me brukar 500 millionar kroner på batteripakkar og miljøvenlege løysingar, men me opplever store praktiske problem sidan det i dag er fritt fram for hamnene å velje sine eigne løysingar, seier han til næringsavisa.

Før jul blei det kjent at Havila Kystruten får nær 88 millionar kroner i støtte frå Enova til dei fire nye skipa. Tidlegare i desember fekk eit konsortium beståande av Havyard, Havila, Sintef Ocean og Protech 41 millionar i utviklingsstøtte frå den statlege finansieringsordninga Pilot-E. Den sistnemnde støtta kan til slutt komma på over 100 millionar kroner og vil dekkja 40 til 50 prosent av investeringa.