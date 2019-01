Straumen utkopla i Strandadalen

Nyhende

Stranda energi melder om feil i ei høgspentmast, og har kopla ut straumen frå Sve til Herdalen torsdag ettermiddag.

Feilen er i ein høgspentbrytar på Sve. Straumen er kopla ut mellom Sve og Herdal medan feilen blir utbetra.

Terje Årdal i Stranda Energi nett seier til Sunnmøringen kvart på to torsdag at ein held på å undersøke feilen, og at ein forsyner fram til Rødset frå Hellesylt.

Ein video som Stranda energi nett har lagt ut, syner gnister frå høgspentbrytaren.

Halv tre melder Terje Årdal i Stranda Energi at alle straumkundar vil ha straumen tilbake i løpet av ein halvtimes tid. Feilen er identifisert, men vil ikkje verte retta opp i dag. I mellomtida vil kundane få straumforsyning frå Hellesylt.

Saka vert oppdatert.