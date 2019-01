Erfaring kom godt med

Nyhende

Brede Engeset, dagleg leiar i E-trans, fekk telefon frå det polske firmaet Panas Transport om dei kunne trø til med bergingshjelp. Det polske firmaet stod fast med tre trekkvogner med svalehalshenger spredt langs Hevsdalsvegen oppover mot Strandafjellet.

Bankgaranti

Engeset fekk bankgarantiar frå det polske transportfirmaet og satte deretter i gang med redningsaksjonen.

Med seg på oppdraget hadde han med broren Frank Engeset i E-trans sin egen trekkvogn. Når Sunnmøringen treff på dei to i krysset inn til Småledbakkane er dei i gang med å få laus bil nummer to av tre. Den fyrste fekk dei laus utan noko særlige utfordringar, det same kunne ein ikkje seie om bil nummer to.

Møtte på problemer

Det viste seg å vere noko problem på køyretyet, mest truleg luftrelatert. Dei to brørne sprang fram og tilbake, senk, eller hev vart det ropa, motoren skrudd av og på.

Erfaring og tenking

Til slutt lykkast det dei to erfarne sjåførane å få laus den polske trekkvogna, og E-trans sin egen vart kobla på og fekk drage hengaren oppover fjellet.

– Det er ikkje det her vi driv med, seier Frank på spørsmål om dei ofte har liknande oppdrag, men det har hendt at vi har gjort det før, legg Brede til.

Dei to brørne synes ikkje dekka på bilen såg so ille ut, men at det kanskje meir skorta på egenskapane til sjåføren på vinterføre, i tillegg til at trekkvogna til sjåføren ikkje er skapt for norske forhold.

Ikkje for norske vegar

– Det er ein push trekkvogn, som i det her tilfellet har drivakslingen på bakerste ledd. Våre bilar har drivakslingen på det nest bakerste leddet, forklarar Brede.

Vidare til siste bil

Og bilen frå E-trans tok seg lett opp den vinterkledde Hevsdalsvegen. Brødrene Engeset forflytta seg lenger oppover vegn der dei skulle redde den siste av dei tre polske køyretya. Det polske firmaet hadde frakta tre store tankar som skulle til Vital Seafood på Stranda.