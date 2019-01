Lanserar lunsjpudding

Nyhende

Jentene i ungdomsbedrifta Munnfull UB ved Stranda vidaregåande skule har no lansert sitt første produkt. Deira Rørospudding med appelsinsmak er no å få kjøpt hjå Rema 1000, Spar Svingen og Spar Sykkylven, og forhåpentlegvis snart også i både Valldal og Hornindal.

Puddingen er basert på tjukkmjølk og fløyte frå Rørosmeieriet og egg med ekstra gul plomme frå Galåvolden Gard. Jentene kan fortelje om gode tilbakemeldingar på produktet so langt og håpar at det vil felle i smak hjå både strandarar og sykkylvingar.

Eiga oppskrift

Jentene i Munnfull UB har tidlegare vore på besøk hjå Rørosmeieriet og fekk med seg fleire gode tips til prosessen vidare der frå. Oppskrifta på puddingen er det jentene sjølve som har arbeida seg fram til.

– Tanken er at det skal vere eit mettande mellommåltid som er kjapt og enkelt å ete i ein travel kvardag. Det var også viktig at produktet skulle vere sunt og smake godt. Nett no lagar vi puddingen berre med appelsinsmak, men vi har planar for fleire ulike smaksvariantar, fortel jentene i Munnfull UB.