Opprettar samarbeidsforum

Nyhende

Etter fleire møter mellom fylkesrådmannen og kommunane Stranda og Norddal om utfordringar knytt til sommartrafikken i Geiranger med omland har ein vald å opprette eit samarbeidsforum for fylkesveg 63.

Første møte vart halde på fylkeshuset i Molde i september. Representantar frå Norddal, Stranda, og Rauma kommunar, Statens vegvesen, fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune var til stades.

Mandat for rådet

Det er eit ønske om at samarbeidsforum for fylkesveg 63 skal jobbe på tvers av kommunegrensene med mål om felles utvikling og samstundes ta hand om miljøet.

Rådet skal mellom anna arbeide for berekraftig utvikling av reise- og næringslivsnæringa, trygg og effektiv transport og å balansere naudsynte tiltak for tilrettelegging, vekst og utvikling. Rådet skal også sjå til at det vert utarbeidd ein handlingsplan med konkrete tiltak for å sikre slik berekraftig vekst. Ifølge fylkesmannen vil ei viktig oppgåve for samarbeidsforumet vere å legge til rette for betre økonomisk inntening. Neste møte for samarbeidsforumet er i slutten av januar.