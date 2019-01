Jakt og viltkjøt kan gi meir pengar i kassa

Nyhende

Ein ny studie anslår at verdiskapinga frå jakt og viltkjøtt kan aukast med 1 milliard kroner i løpet av ti år.

Det er Norsk institutt for naturforsking (NINA) som står bak studien, som vart presentert i Berlin torsdag ettermiddag i samband med den internasjonalen messa Grüne Woche.

– Desse tala bekreftar at det er eit stort potensial i å utvikle næring i utmarka. Dette må vere svært inspirerande for folk som jobbar med jakt i Noreg. Her er det altså rom for grunneigarar og andre for å satse, seier landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) i ei pressemelding.

Han lovar at det offentlege vil hjelpe til og varslar ein ny handlingsplan i løpet av februar eller mars.

I jaktåret 2017–2018 vart det brukt rundt 2 millionar kroner på jakt og viltkjøtt i Noreg. NINA anslår at denne summen kan aukast med rundt 1 milliard kroner på ti år. Spesielt jakt på hjortedyr vil ifølgje analysane til forskingsinstituttet kunne gi auka verdiskaping framover.

Tala inkludere både inntekter frå viltkjøtt og sal av jaktopplevingar.