Kan bli rasferje heile helga

Nyhende

FV63 mellom Geiranger og Eidsdal blir ikkje opna fredag. Dette stadfester Statens Vegvesen i ei pressemelding.

- Årsaken er skredfare på heile strekninga mellom Indreeide og Geiranger. Beredskapsferja vil gå mellom Geiranger og Hellesylt etter fastsett rute så lenge vegen er stengd, skriv Vegvesenet.

- Vi gjer ei ny skredfarevurdering for strekninga laurdag klokka 11. Prognosane for snø og vind seier oss at vegen truleg vil vere stengd gjennom heile helga, seier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Vegvesenet.