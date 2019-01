Siste avgang fredag klokka 1730

Nyhende

Ordførar Jan Ove Tryggestad opplyser til Sunnmøringen at siste avgang i ettermiddag blir seinare enn kva står i rasruta.

- Rasferja vil ha avgang frå Hellesylt klokka 1730 for å sikre at alle kjem seg heim til helga, seier Tryggestad til Sunnmøringen fredag ettermiddag.

Opphaveleg står det i rasruta at avgang frå Hellesylt er 1630, men denne er altså forskjøvet.

Opnar ikkje FV63

FV63 mellom Geiranger og Eidsdal blir ikkje opna fredag. Dette stadfester Statens Vegvesen i ei pressemelding.

- Årsaken er skredfare på heile strekninga mellom Indreeide og Geiranger. Beredskapsferja vil gå mellom Geiranger og Hellesylt etter fastsett rute så lenge vegen er stengd, skriv Vegvesenet.

- Vi gjer ei ny skredfarevurdering for strekninga laurdag klokka 11. Prognosane for snø og vind seier oss at vegen truleg vil vere stengd gjennom heile helga, seier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Vegvesenet.