Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal melder klokka 1255 måndag ettermiddag at det igjen er fri ferdsel på FV60 over Strandafjellet etter at eit vogntog er fjerna ved Drottninghaug.

Møre og Romsdal og Vegtrafikksentralen midt meldte kl 12.11 om trafikale problem på FV60 ved Drottninghaug. Vogntog sto på tvers og sperra. Det sto også eit anna vogntog der med problemer frå før.

Politiet er på veg.