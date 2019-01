Tilrår å tillate einebustader

Nyhende

Fast utval for plansaker (PLA) tilrår samrøystes å omregulere byggefeltet i Kopane frå konsentrert til frittliggande småhusbustader.

Kopane var opphavleg definert som rekke- eller kjeldehus og fleirmannsbustad, og dette omfattar ikkje einebustader under definisjonen «konsentrert småhusbebyggelse» i rettleiinga til Miljøverndepartementet.

Ønsker å byggje

Bakgrunnen for at reguleringsendringa kom opp i PLA, var eit brev frå Verdsarvstiftinga til Stranda kommune der dei tok opp saka til eit ungt par som ønsker å byggje einebustad på Kopane.

– Verdsarvstiftinga har vore med på denne prosessen med utgreiing og regulering av desse tomtene i Kopane, etter ein lang prosess der kommunen la bustadfeltet Berget på is grunna kommuneøkonomi, skriv Verdsarvstiftinga i brevet.

– Geiranger har få reelle tomter til nyetablerarar, så kommunen kan ikkje tillate seg å vere så rigid når innbyggjarar med familie ynskjer å bygge hus i Geiranger, seier Verdsarvstiftinga og poengterer at ønska byggeform vil gi to bueiningar.

– Vi veit ikkje korleis stoda er i dei andre bygdene i kommunen, men Geiranger toler ikkje å misse ungdom som vil etablere seg med hus og familie i bygda, skriv Verdsarvstiftinga.

Tilrår omregulering

I saksutgreiinga erkjenner kommunen at det er lite poeng i å halde på føresetnaden om konsentrert småhusbebygging.

– Ei reguleringsendring kan føre til at ein ikkje utnyttar det knappe arealet godt nok. På den andre sida er det lite hjelp i å leggje til rette for god utnytting om ingen vil byggje på denne måten, skriv rådmannen i saksutgreiinga.

– For å sette det på spissen er dette eit vere eller ikkje vere for Geiranger, det brenner eit blått lys for bygda om folk ikkje får busett seg. Om vi får bygd ut tre tomter på Kopane er det òg moglegheiter i Berget, sa ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i ein kommentar til PLA.

– Eg ser ikkje eit problem med at vi gjer om frå rekke- til frittliggande bustader, sa Inger Abelsen (Ap).

– Når ein ser brevet som er skrive (frå Verdsarvstiftinga journ. anm.), er det betre at det trass alt blir bygd, meinte Torill Ansnes (Frp).

Tilrådinga frå PLA om reguleringsendring er samrøystes, og skal til formannskapet før endeleg avgjerd i kommunestyret venteleg 13. februar.