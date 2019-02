58 jervar tekne under lisensjakta

Nyhende

Det vart teke 18 fleire jervar under lisensjakta i årets sesong enn i fjor. Jakta er no avslutta, men det kan bli opna for å felle fleire dyr.

Til saman vart det felt 58 jervar av ein kvote på 107, fortel Miljødirektoratet. Det vart teke jerv i fem av dei åtte rovviltregionane.