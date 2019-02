Nyhende

Komiteen for Alperittet seier i ei pressemelding seg leie for at dei må avlyse årets utgåve av Alperittet. Avlysinga gjeld Chinese Downhill fredag kveld og Alperittet på laurdag. Omsynet til løparane veg tungt og er ein av grunnane til at renna no er avlyst.

Komiteen beklagar avgjerelsen.