Foreslår uttale frå Ungdomsrådet

Nyhende

Leiar for ungdomsrådet i Stranda, Jarle Isene, ønsker å engasjere ungdomsrådet i ei uttale om FV60 mellom Hellesylt og Grodås.

- Det er krunglete vegar og teleskadar som gjer ferdselen utrygg og farleg. Eg funderar på om resten av ungdomsrådet kunne vere interesserte i å sende inn eit brev til Vegvesenet og foreslå senking av fartsgrense til vegen er meir utvikla, skriv Isene i eit framlegg til sak i ungdomsrådet.

Han peiker på at bussane held fartsgrensa under forhold som korkje er trygge eller rimelege, og at ein trygg samferdsle ut og inn av Stranda er ein viktig sak som ikkje bør nedprioriterast.