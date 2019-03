Nyhende

Niande trinn ved Stranda ungdomsskule er med i den store miljøstreiken som ungdommar i heile Noreg gjennomfører i dag fredag.

Inspirasjonen bak klimastreiken kjem frå Sverige, der Gretha Tunberg starta med å streike utanfor Riksdagen (nasjonalforsamlinga i Sverige, red. anm) då ho var femten år.

Markeringa starta klokka ni, utanfor Skinkerådhuset (gamle Stranda rådhus).

- Vi må prøve og finne løysingar som gagnar klimaet, og bevisstgjere vaksne, seier elevane.

I møtet med ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) kom elevane med fleire ulike tiltak for Stranda som kan gjere ein forskjell.

- Vi kom med forslag om fleire søppelkasser i sentrum og å få elsyklar som folk kan leige, seier dei.

Fleire elevar gjekk rundt i sentrum og plukka søppel i samband med aksjonen, og elevane gir stor ros til Jan Longva som òg bidreg til å gjere sentrumsgatene bossfri.

- Han gjer ein stor innsats, seier dei.

Får fråver

Praksisen varierar frå skule til skule om det blir gitt fråver i samband med klimaaksjonen.

- Vi får fråver for å klimastreike, men det tek vi ikkje omsyn til. Denne saka er så viktig at vi var ikkje i tvil om at vi skulle gjennomføre aksjonen, seier dei.

- Vi ønsker forandring. Vi ønsker at folk skal bry seg og bli meir medvitne, seier det.

- For klimaendringane gjeld oss ungdommar og dei som kjem etter oss. Vi ønsker at våre barn, barnebarn og oldebarn skal oppleve snøvêr, seier dei.

Ringstad skule klimastreika tidlegare i vinter, og elevane viste òg då eit stort engasjement.