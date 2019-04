Gjekk du på han?

Nyhende

I dag er det som kjent 1. april, og Sunnmøringen klarte ikkje dy seg - vi smurte tjukt på då vi braut ut årets aprilspøk.

- Det er berre tull at vi skal bytte namn og redaksjonell profil. Det er sant at eg i helga var på kurs sørpå og fekk sjå eit Vy-tog (tidlegare NSB journ. anm), men resten vart kokt i saman i hovudet til redaktøren på veg til Hellesylt i morges. Eg ser at lesarane set pris på spøken - det er den suverent mest lese saken i dag, avslører redaktøren.

- Det som òg er sant, er at eg skal møte styreleiar torsdag. No voner eg at styreleiaren ikkje sette kaffien i vranga då han las saka, men marknadsavdelinga ser ut til å ha tatt aprilspøken pent. Dei fleste som kjenner redaktøren vil umiddelbart ane ugler i mosen når ordet "kos" er involvert, seier ho.

Fleire media har slutta med den klassiske aprilspøken, grunna diskusjonen rundt falske nyhende.

- Eg tenkjer umiddelbart at å ha det spas med våre lesarar ein gong i året, er noko heilt anna. Sunnmøringen tek sterk avstand frå falske nyhende og medviten eller umedviten desinformasjon, seier redaktøren.

- Likevel: Ein gong i året må det vere lov å dra ein aprilspøk. Vi må vere såpass sjølvironiske at vi evner å le av oss sjølv. Ein god latter forlenger livet - og det er då evig nok alvor dei resterande 364 dagane i året. Alle i Sunnmøringen, sjølvsagt òg redaktøren, har eit hjarte som banker for Stranda. Men omsut involverer òg å formidle ting som ikkje fungerer for å sjå på korleis vi kan finne løysingar. Vi må ha eit breitt utval av saker, både kritiske saker og gladsaker, seier redaktøren i Sunnmøringen.

Gjennom dagen har vi fått mange meldingar om at Ly-namnet vart tatt før vi publiserte vår sak, av Statsbygg. Vi reknar med at dei er så generøse akkurat i dag at dei ikkje sender rekning for namnetjuveri.....