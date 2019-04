Engasjerte ungdommar

Nyhende

Rådet er sett saman av to representantar frå kvar av dei 4 skulane Stranda VGS, Vestborg VGS, Stranda ungdomsskule og Sunnylven Ungdomsskule. Årsmeldinga for 2018 syner at det vart halde 3 møter og 14 saker vart handsama. Ungdomane handsamar ganske ulike saker og melder sitt synspunkt inn til kommunen.