Nyhende

Den 12. mai i år, er det 199 år siden sykepleieren Florence Nightingale ble født. Hun er kjent for sin spesielle innsats under Krimkrigen (1853-1856). Soldatene satte stor pris på denne omsorgsfulle damen med sin oljelampe, som så til de sårede soldatene om natten. Det hun egentlig fikk til, var å redusere dødeligheten ved å gjennomføre nødvendige hygieniske tiltak, for å berge livet til langt flere soldater etter skader og operative inngrep.