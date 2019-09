Melder om gode tall

Nyhende

Kjent MGP junior vinnar vitjar Strandadagane. Og ordførar Jan Ove Tryggestad snakkar om handel og service næringa i sin opningstale. Ordførar Jan Ove Tryggestad opnar årets Strandadagar. I talen sin prata han om kor viktig det er at dei små bygdene rundt oss held saman. Han nemnde og at den største utfordringa for tettstaden Stranda er handel og service næringa.