Gapahuk med utsikt

Nyhende

Det er lenge sidan det var aktivitet i hoppbakken på Strandafjellet. I dag er det berre eit overgrodd hopp og ei speakerbu igjen frå tida då det var luftige svev nedover fjellsida. No ønsker Stranda Rotary igjen å blåse liv i unnarennet. Prosessen med å få bygd ein gapahuk har gått føre seg ei stund allereie. Eit bygg er teken ned, grunnen er arbeidd med, og er no klar for eit nytt bygg. Det meste av arbeidet skal skje på dugnad, men grunnarbeid og tilkomst til gapahuken har klubben leigd inn hjelp for å få utført. Total kostnad når prosjektet er ferdig er ein stad rundt 200.000 kroner.