Sjå kommunestyret direkte

Nyhende

Kommunestyret i Stranda trer i dag saman for første gong saman etter kommune- og fylkesvalet.

Møtet i dag blir dermed eit konstituerande møte, og medlemmar av formannskap og utvala i kommunen skal bli vedteke.

Her kan du sjå kommunestyret på nett frå klokka 15:00.

Saksliste

077/19 - Godkjenning av innkalling og sakliste

078/19 - Godkjenning av kommunestyrevalet 2019

079/19 - Val av formannskap for perioden 2019 - 2023

080/19 - Val av ordførar for perioden 2019 - 2023

081/19 - Val av varaordførar for perioden 2019 - 2023

082/19 - Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023

083/19 - Val av representant og vararepresentant til KS sitt Fylkesmøte for perioden 2019 - 2023

084/19 - Val av valnemnd for perioden 2019 - 2023

085/19 - Val av Utval for Miljø og kommunalteknikk/Fast utval for plansaker for perioden 2019 - 2023

086/19 - Val av Helse, oppvekst og kulturutval for perioden 2019 - 2023

087/19 - Kommunereform - Val av forhaldlingsutval