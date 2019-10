Nær brannstasjon

Nyhende

Statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) syner at det er små forskjellar på kvar i landet ein bor med tanke på avstand til næraste brannstasjon. I 97 % av kommunane i Noreg er køyreavstanden 15 minutt eller kortare. I Stranda er median køyreavstand per 1. januar 2019 3 minutt. Dette er vel og merke køyretid, ikkje responstid. I Møre og Romsdal 110-sentral er same køyreavstand 5 minutt.