Nyhende

Reiselivsnæringa var invitert til Geiranger for å få ein fyrste smak av skuldersesongprosjektet «Go Viking in the fjords», eit konsept utvikla av FjordNorway. Å fara i viking er ei beskriving av det å reise på ekspedisjon, og i Geiranger er det no fleire ekspedisjonar å reise på også utanfor sommarsesongen.