Nasjonal markering av utvandringa til Amerika

Nyhende

I 2025 er det 200 år sidan den første norske organiserte utvandringa frå Noreg til Amerika. Norsk utvandrermuseum på Ottestad ved Hamar har i den samanhengen teke initiativ til ei brei nasjonal markering.

Utgangspunktet for initiativet er seglskuta «Restauration» som i 1825 forlèt Stavanger med 52 personar om bord med kurs for New York.

– Skipet blir rekna som den første organiserte utvandringa frå Noreg til USA i moderne tid, seier direktør Terje Mikael Hasle Joranger ved Norsk utvandrermuseum i til Nynorsk pressekontor.

Reiste for å få religiøs fridom

Han legg til at det også har vore utvandring til Amerika tidlegare, men at det var ein utfart som skjedde meir indirekte.

Dei 52 nordmennene som sette kursen mot Amerika i 1825 kom frå Rogaland og reiste ifylgje museumsdirektøren først og fremst av religiøse årsaker og fordi USA tilbydde religiøs fridom.

– Blant dei 52 var det ein del haugianar-tilhengjarar, og fleire hadde sete i fangenskap i engelske fengsel under Napoleonskrigane og blitt kjent med kvekarrøsla der. Skipperen på «Restauration» Lars Larsen Geilane sympatiserte med kvekarane og var uglesett av den norske statskyrkja og dei norske prestane, fortel Joranger.

I USA var det eit nettverk av kvekarar som var villige til å ta imot nordmenn som følte seg litt på sida av statskyrkja og tilbydde dei hjelp til å skaffa seg land. Mellom anna hadde utvandringspioneren Cleng Peerson frå Tysvær reist til USA eit par år tidlegare for å leggja grunnen for reisefølgjet som kom etter i 1825.

Viktig del av norsk historie

Reisa skulle etter kvart bli starten på ei stor masseutvandring frå Noreg til USA. Det tok eit tiår før det kom ei regelmessig utvandring frå Noreg, men den verkeleg store utvandringa kom i bølgjer etter den amerikanske borgarkrigen tok slutt i 1865.

– Påverka av rekognoseringa til Cleng Peerson etter land lenger vest, flytta fleire av dei opphavlege emigrantane til Midtvesten. Gjennom amerikabrev inspirerte dei andre nordmenn til å koma etter, og Midtvesten var då det viktigaste mottaksområdet, seier Joranger.

Sjølv om norske kvinner og menn slo seg ned i andre regionar, vart Midtvesten hovudområdet for dei norske innvandrarane. Frå 1825 og fram til i dag reknar ein med at rundt 900.000 nordmenn har utvandra til Amerika.

Direktøren ved Norsk utvandrermuseum meiner det er viktig å få fram at emigrasjon ikkje berre er noko vi les om i historiebøkene, men ein viktig del av norsk historie som har vore med på å prega oss som nasjon. I jubileumsåret ønskjer museet å setja utvandringa til Amerika inn i ein større samanheng.

– Viktig del av nasjonsbygginga

– Vi tenkjer både å ta for oss utvandring generelt og å setja søkjelyset på korleis utvandringa har prega Noreg på grunn av emigrantane som vende heim.

I tiåra før og etter 1900 dreier dette seg om så mange som rundt kvar fjerde emigrant.

– Dei som kom tilbake hadde med seg tankegods frå opphaldet i USA. Dei hadde også med seg kapital og gründerånd som var med på å byggja Noreg. Det er eit gløymt kapittel i norsk historie, seier museumsdirektøren.

Han peikar på at pengar norske amerika-emigrantar sende heim i 1905 svarte til ein femdel av statsbudsjettet.

Forsking og innspelsmøte

Sjølv om det finst fleire ulike museumsmiljø rundt om i landet som tek for seg utvandring til Amerika, er Norsk utvandrermuseum ifølgje Joranger det einaste museet i Noreg som fokuserer på utvandring frå Noreg på brei front. I samband med markeringa i 2025, er det likevel viktig for museet å få til eit breitt samarbeid med andre. Allereie 15. januar har museumsdirektøren invitert representantar frå det offisielle og frivillige Noreg til eit innspelsmøte for å samordna tiltaka fram mot markeringa.

Forsking blir også ei viktig del av markeringa. Norsk utvandrermuseum er sjølv eit eige forskingssenter, men målet er også å knyta til seg andre forskingsmiljø

– Vi satsar på å byggja eit nettverk innan forsking som kan forska på temaet migrasjon i brei forstand, fortel museumsdirektøren som sjølv har doktorgrad i migrasjon og etnisitet.

Norsk utvandrermuseum ønskjer også å bruka markeringa i 2025 til å kopla utvandring og innvandring.

– Eg trur det er mange fellestrekk som kan vera interessante å sjå nærmare på med tanke på utvandringa frå Noreg til Amerika og innvandringa til Noreg, seier Terje Mikael Hasle Joranger.