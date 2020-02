Finalist i frukt og grønt

Nyhende

Opplysningskontoret for frukt og grønt arrangerer for trettande gong NM i frukt og grønt. Jokerbutikken på Hellesylt er ein av ti finalistar i jokerkjeda i år. Kjeda har som mål at ti prosent av butikken si omsetjing skal vere frukt og grønt, på Hellesylt var den på 12 prosent i fjor.