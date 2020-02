- Tunellane må prioriterast høgare

Nyhende

– Vi har sendt uttale til fylkestinget om at FV650 må kome høgare opp på prioriteringslista når fylket skal handsame sikringstiltak på fylkesvegnettet i april, seier leiar i Stranda KRF Anne Lise Lunde til Sunnmøringen.

Ho peiker på at Ringset-, Overå-, Blikshammar- og Lingetunellen alle er over 500 meter, med årsdøgertrafikk (ÅDT, red. anm) på over 300.

– Dette er nedste grense som er sett i forskrift om minimum sikkerheitskrav på fylkesvegnettet. Desse tunnelane har alle lys, men manglar sikkerheitsutstyr. Det er dei pålagde å ha, seier Lunde.

– Vi meiner at ein heller må prioritere desse tunnelane som manglar sikkerheitsutstyr føre tunnelar som står høgare oppe og får fornying av eksisterande utstyr, seier ho vidare.

Uttalen frå Stranda KRF er sendt til gruppeleiarane i fylkestinget. Fylkestinget skal handsame saka i april-møtet.

– Tunnelsikring er ei svært viktig sak, og det er positivt at tunnelsikring no er ei sak i fylket. Vi er uroa for sikkerheita i desse tunnelane som er på FV650. Ein må hugse på at dei er pendlarveg og skuleveg for skulebarna i Liabygda, og at der ikkje er omkøyringsmoglegheit, seier Lunde.

Samtidig er FV650 mellom Liabygda og Linge ei hovudfartsåre for turistane som skal til Geiranger i sesongen.

Stranda KRF jobbar no med å få Stranda kommune til å kome med ei uttale i saka, og skal fremje dette i kommunale møte framover.