Nyhende

Februar og mars er høgsesong for influensa og forkjøling, og Folkehelseinsitituttet fortel no at talet på influensasmitta auker i Noreg.

- Tala ligg framleis på eit lågt nivå, men talet på influensasmitta og positive laboratorietestar har igjen stige dei siste fire vekene, skriv Folkehelseinstituttet i sin vekerapport.

- Influensautbrotet for sesongen er i gang, og toppen er venta iløpet av februar og mars. Det er framleis ikkje for seint å vaksinere seg, minner Folkehelseinstituttet om.

Dei oppmodar alle uvaksinerte i risikogruppene og tilsette i helsetenestene til å vaksinere seg.

Kommuneoverlege i Stranda kommune, Arne Gotteberg, fortel i ei pressemelding at ein kan førebygge smitte med enkle grep:

- Bruk papirlommetrøkle framfor munn og nase når du hostar eller nys. Bruk olbogekroken når du må hoste og nyse om du ikkje har papirlommetørkle. Vask hendene grundig og ofte, og bruk handdesinfiserande om du er på reise og ikkje har tilgang til handvask, seier han.

Coronaviruset

Gottenberg gjer merksam på at influensavaksina ikkje har effekt på det mykje omtalte Coronaviruset, som starta i Kina. Tiltaka for å forhindre smitte, er derimot dei same for forkjøling og influensa.

- Om du dei siste fjorten dagane har fått symptom på luftvegsinfeksjon etter opphald i Hubei-provinsen/Wuhan by i Kina eller hatt nærkontakt med personar som har fått påvist coronaviruset, så ring legevaktstelefonen og fortel at du kan vere smitta, seier Gottenberg.

Stranda legekontor har sett igong fleire smitteverntiltak på kontoret. Ein bør unngå å møte direkte opp på venterommet til legekontoret i slike høve.

- Legekontoret har lagt planar for å på kort varsel opprette eit eiga influensamottak, med annan inngang og venterom enn det vanlege, seier Gottenberg.