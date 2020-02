Fiber til Sunnylven

Nyhende

Det er Eltel Networks som på vegner av Telenor skal stå for utbygginga på Hellesylt. Dei søker kommunen om gravetillating knytt til utbygginga. Der det ikkje er mogleg å nytte seg av eksisterande stolpar skal det gravast, grøftast og settast ned kummar. Gravearbeidet skal skje både i sentrum og i dalen.

John-Niklas Handberg, utviklingsansvarleg i Telenor seier til Sunnmøringen at det no blir utbygging i alle område i Sunnylven. Det står att berre formalitetar mellom Stranda Energi og Telenor for å kunne bruke Stranda energi sine fiberrøyrr utover i Nibbedalen.

Telenor sette som utgangspunkt at 70 prosent av innbyggarane melde seg på for å starte utbygging. Det målet har dei nådd i alle dekningsområda.

– Men det er enno ikkje for seint å melde seg på for å få fiber, seier Handberg.

Søknadane er til handsaming i Stranda kommune,

Fiberutbygginga skal vere ferdig innan utgangen av 2020 opplyser Telenor.