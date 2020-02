- Vi er spesielt merksame på Strandafjellet

Nyhende

– Vi er vi fullt klar over situasjonen med at store vogntog setter seg fast på glatt føre. I tillegg til Romsdalen er Strandafjellet den staden vi er spesielt merksame på. Difor er vi til stades med kontrollar så ofte vi kan. Sist haust bygde vi opp ein kombinert kjettingstad og kontrollstad på Lade i Velledalen, seier Leif Jarle Bergseth, som er fagleiar for utekontrollen i Statens vegvesen til Sunnmøringen. Bergseth har ansvar for tungbilkontrollen i Møre og Romsdal.