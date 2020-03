Bøssebærerar kjem på besøk

Nyhende

På døra kjem bøssebærarar frå anten Stranda VGS eller Vestborg VGS og bankar på.

I aksjonskomiteen sit Rebecca Pedersen (leiar), Julie Helena Aklestad, Tove Havnen Hansen, Karoline Siem Fjørstad og Marte Nerli. Dei fortel at dei berre har møtt velvilje hjå sine medelevar.

– Til no har det meldt seg om lag 40 bøssebærarar både frå Stranda og Vestborg, fortel dei.

Ei god sak

Sjølv om det har vore litt arbeid med aksjonen har alle, både komite og medelevar, vore innstilt på at dette er ei god sak dei vil støtte. Etter aksjonen blir det å telje opp og sjå kva sluttsummen endar på. I fjor samla russen i Stranda inn 34.300 kroner.

– Målet er sjølvsagt å samle inn meir enn det, seier Siem Fjørstad.

Russen kjem på døra i Valldal, Stordal og Stranda etter skule og arbeid, måndag 9. mars.

– Då skal vi snakke fram den gode saka og møte folk med eit stort smil, seier Aklestad.

Går til kreftforsking

Den årlege innsamlingsaksjonen i regi av Kreftforeningen har sidan starten i 2006 samla inn over 340 millionar kroner til kreftsaka. Kreftforeningen håpar å samle inn 45 millionar i årets aksjon. Kvart år set dei fokus på ulike tema og for 2019 og 2020 er temaet ulækjelege kreftformer. Berre to av ti overlever lungekreft og ein av ti overlever bukspyttkjertelkreft. Årets aksjon skal bidra til kreftforsking slik at fleire kan overleve og i tillegg går inntektene til gode omsorgstilbod til pasientar og pårørande (Kjelde: Kreftforeningen).