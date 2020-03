Nyhende

Kommunelege Mattias Schulz orienterte måndag formannskapet om at to personar på Stranda vart testa for korona-smitte på Stranda.

Testresultata var venta onsdag føremiddag, men stor pågang på laboratoriet i Molde gjorde at testresultatet lot vente på seg.

Klokka 1919 onsdag ettermiddag får Sunnmøringen stadfesta frå Stranda kommune at testresultata var negative. Det er altså per onsdag ettermiddag framleis ingen stadfesta smitta på Stranda.