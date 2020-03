Leverer kortreiste kjøtvarer

Nyhende

Ei veke har gått sidan Noreg gjekk i koronadvale. Dei aller fleste nordmenn og bedrifter har fått merke at dagleglivet har endra seg. Dagleg leiar hjå Ole Ringdal AS, Ole Arnstein Ringdal, seier at bedrifta har godt med arbeid sjølv om etterspurnaden frå hotell- og restaurantbransjen har stilna av grunna koronaviruset.